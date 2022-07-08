В Шахтерске горел склад боеприпасов РФ - соцсети

По предварительным данным произошел пожар на складе боеприпасов.

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области в ночь на 8 июля прогремели взрывы. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

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По предварительным данным произошел пожар на складе боеприпасов. Взрывы прогремели около 02:30 за чертой города.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.