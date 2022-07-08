Может ли Украина закончить войну в 2022 году или пойти на уступки РФ: ответ Зеленского

Может быть создан момент, когда Кремль все же заставят вести переговоры, говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью, в рамках которого оценил возможность окончания войны до конца 2022 году, а также ответил, может ли наша страна пойти на территориальные уступки РФ. Его слова передает CNN.

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Так, у Зеленского спросили, реалистичен ли вариант, в рамках которого Украина освобождает от рашистов все свои территории.

Президент ответил, что наша страна будет бороться за каждый дюйм своей земли. Возможно, сразу все возвращено и не будет.

"Некоторые вещи возвращаются на поле битвы – для этого нам нужно техническое обеспечение. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые оккупированные территории мы, хотелось бы в это верить, вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь – это меньше жертв", – объясняет украинский лидер.

Затем у Зеленского поинтересовались, может ли Украина для мирного соглашения и окончания войны пойти на территориальные уступки. Президент ответил отрицательно.

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"Украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории как новые территории РФ. Это наша земля. Мы всегда это говорим и собираемся это доказать", – заявляет он.

Кроме того, украинский лидер объясняет, что закончить боевые действия до конца текущего года возможно в случае, если Украина останется крепкой, а Запад продолжит ей помогать. Это по итогу и заставит Россию сесть за стол переговоров, которые являются финальной стадией любой войны.

Напомним, ранее Зеленский поделился с украинцами "одной мыслью".

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