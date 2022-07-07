"Ты герой": Зеленский поговорил с Джонсоном после его отставки

Сегодня Джонсон подал в отставку, но заверил, что Британия не бросит Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном, который сегодня подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Так, Зеленский поблагодарил Джонсона за активную поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения. Украинский лидер отметил, что все украинское общество “очень симпатизирует” главе британского правительства.

"Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – сказал Зеленский.

В свою очередь Джонсон заверил собеседника, что Великобритания продолжит помогать Украине “столько, сколько потребуется”, в ее обороне от российского вторжения. При этом британский премьер особо выделил лидерство Зеленского в отстаивании свободы украинским народом.

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"Ты герой, тебя все любят", – сказал Джонсон Зеленскому.

Напомним, ранее сегодня Джонсон подал в отставку после громкого скандала. При этом он решил остаться главой правительства и партии, пока ему не выберут преемника.

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