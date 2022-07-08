Украина сможет получать газ из Румынии

Румыния сможет обеспечить поставки газа Украине и другим восточным партнерам, считает премьер-министр.

Украина сможет рассчитывать на поставку природного газа из Румынии. Об этом сообщил румынский премьер Николае Чуке.

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Сообщается, что газ в случае необходимости будут перекачивать с Балкан.

"По сути, этот интерконнектор соединит сеть, проходящую через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию", – сказал Чуке на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Чуке также заверил, что Румыния сможет обеспечить поставки газа Украине и другим восточным партнерам.

"И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам – Украине и Республике Молдова и другим странам по схеме распределения этой газовой сети", – добавил премьер Румынии.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.