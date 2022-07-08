Предателю из Скадовска сообщили о подозрении в преступлении

Он согласился возглавить так называемый правоохранительный орган "Скадовский отдел народной полиции".

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме жителю Скадовска, который возглавил незаконный правоохранительный орган оккупационной администрации. Об этом проинформировала пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигурант в конце мая 2022 года начал добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. Он согласился возглавить так называемый правоохранительный орган "Скадовский отдел народной полиции".

Подозреваемый склонял своих бывших коллег к сотрудничеству с российскими оккупантами. Он занимался подбором кандидатов и сотрудников, осуществлял материально-техническое обеспечение деятельности незаконно созданного подразделения. Он также давал указания по задержанию граждан.

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Следователи СБУ по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области СБУ нейтрализовала сеть российских интернет-агентов.

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