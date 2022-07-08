В Днестровском водохранилище нашли российскую ракету - видео
В Черновицкой области на дне Днестровского водохранилища обнаружили российскую ракету. Об этом сегодня сообщил Сергей Осачук, глава областной военной администрации.
“На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету”, - поделился глава ОВА.
Он также сообщил, что на месте уже работают специалисты. И добавил видео с места находки.
Отметим, что во многих областях Украины продолжают находить вражеские боеприпасы. Так, вчера в Житомирской области специалисты нашли мины и другие боеприпасы, оставленные оккупантами на территории Коростенского района.
Напомним, что в Мариуполе во время разбора завалов на заводе подорвались 8 человек.
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