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В Днестровском водохранилище нашли российскую ракету - видео

На месте опасной находки уже работают специалисты
В Днестровском водохранилище нашли российскую ракету - видео
Бомба. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Черновицкой области на дне Днестровского водохранилища обнаружили российскую ракету. Об этом сегодня сообщил Сергей Осачук, глава областной военной администрации.  

“На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету”, - поделился глава ОВА.  

Он также сообщил, что на месте уже работают специалисты. И добавил видео с места находки.  

Отметим, что во многих областях Украины продолжают находить вражеские боеприпасы. Так, вчера в Житомирской области специалисты нашли мины и другие боеприпасы, оставленные оккупантами на территории Коростенского района.

Напомним, что в Мариуполе во время разбора завалов на заводе подорвались 8 человек.

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