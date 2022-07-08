Суд дал по 15 лет тюрьмы еще восьми террористам из "ДНР"

Вместе с этим правоохранители конфискуют все принадлежащее им имущество.

Суд дал по 15 лет тюрьмы еще восьми террористам из незаконной "ДНР". Они участвовали в войне против Украины. Подробности рассказали в пресс-службе СБУ.

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Так, боевики были задержаны украинскими воинами, когда они освободили от российских оккупантов восточные и северные регионы Украины. Террористы вели войну в рядах армии РФ.

Отмечается, что один из преступников является жителем временно оккупированного Донецка. Он решил "мобилизоваться" добровольно в первый же день полномасштабного российского вторжения. Мужчину распределили на должность стрелка 115 полка, после чего он прошел подготовку в Белгороде.

Во время освобождении села Ольховка, что в Харьковской области, "доброволец"-террорист решил добровольно сдаться в плен ВСУ.

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Еще семь боевиков были командиром отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. Оккупанты были задержаны при освобождении Сумской области.

Как бы то ни было, по итогу всех террористов признали виновными по двум статьям. В результате, им дали по 15 лет тюремного заключения с конфискацией всего имущества.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении оккупанту за грабеж квартиры в Ирпене.

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