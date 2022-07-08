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Украина уже может атаковать Крымский мост - экс-командующий НАТО

Генерал Филип Бридлав подчеркнул, что Керченский мост - это законная цель для Украины.
Украина уже может атаковать Крымский мост - экс-командующий НАТО
Крымский мост / Википедия

Украинские военнослужащие уже имеют нужное оружие, чтобы нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав.

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Бридлав отметил, что у Украины есть возможность атаковать мост через Керченский пролив, используя недавно поставленные ракеты Harpoon. При этом он подчеркнул, что Керченский мост - это законная цель для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.

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