Украинские десантники за сутки сожгли 12 вражеских танков

За два дня боев львовские десантники уничтожили более, чем танковую роту

За вчерашний день в результате стрелкового боя во время наступления врага военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили 12 российских танков. Об этом военные сообщили на своей странице в Facebook.

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Военные добавили, что днем ранее им удалось уничтожить еще один танк РФ. То есть за два дня боев они ликвидировали больше танковой роты.

"Бой, начавшийся именно 7 июня, был тяжелый, мощный, драматический. Московские оккупанты, с самого утра, словно с цепи сорвались. Решив поиграть в Курскую Дугу-2, двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить нашу оборону. Но на всякую силу найдется другая сила. Десантники, просчитав действия врага, сумели подготовиться к встрече с танковой армадой. Им устроили "горячий" прием, в прямом смысле – адски-горячий”, - описали бои десантники.

Бойцы добавили, что первые два танка были ликвидированы в начале наступления. Следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, "Джавелина" и артиллерии.

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Чтобы не допустить захвата плацдарма, 80-я бригада во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией, продолжала наносить противнику удары.

Таким образом десантники с собратьями уничтожили 12 танков, 5 БТР и один грузовик оккупантов. Враг после этого прекратил наступление и отступил.

Разбитая вражеская техника / facebook.com/80brigade/

Разбитая вражеская техника / facebook.com/80brigade/

Напомним, что российские оккупационные войска вчера, 7 июля, потеряли в Украине около 250 человек.

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