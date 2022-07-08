На Львовщине в отеле транслировали запрещенные российские каналы

Заведение посетили полицейские и сотрудник Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во Львовской области в одном из отелей транслировали российские каналы, которые запрещены на территории Украины. Это заметил один из посетителей, после чего он обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Так, гостям отеля, который находится в населенном пункте Сходница, показывали по телевизору пропагандистские каналы "Россия 24", "РТР Планета", "НТВ Мир" и "ТНТ".

Отмечается, что в отеле в свободном доступе были программы, содержание которых не отвечает требованиям Европейской конвенции и украинскому законодательству.

В результате, 5 июля сотрудник Нацсовета во Львовской области вместе с полицейскими из управления противодействия киберпреступности посетили заведение. Они изучили программы, показываемые в номерах, и пообщались с руководством отеля.

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"К руководству заведения довели информацию, что показ российских пропагандистских телеканалов является недопустимым, так как это не только обижает граждан страны, в которой россия ведет жестокую войну, но и нарушает требования действующего украинского законодательства", – говорится в сообщении.

В конечном итоге ретрансляцию каналов РФ в отеле прекратили.

Напомним, бывший командующий НАТО заявил, что Украина уже может ударить по Крымскому мосту. Он является законной целью нашей страны.

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