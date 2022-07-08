ВСУ не будут бить по Крымскому мосту: Генерал объяснил почему

Было решено не трогать незаконный объект россиян на украинском полуострове до определенного момента, говорит он.

Крымский мост во временно оккупированных россиянами Крым является стратегическим объектом. С его помощью РФ поставляет на захваченную территорию войска и оружие. Однако пока ВСУ не будут по нему бить даже имея дальнобойное западное оружие. Почему, объяснил генерал армии и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью изданию "Главред".

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По словам эксперта, украинские ракетные средства, в том числе переданные Западом, до Крымского моста не достают. Потому нанести по нему удар ВСУ будет сложно. Речь идет о мощном ударе, так как несколько ракет мост не уничтожат.

Кроме того, есть официальная договоренность, что пока что Крымский мост объектом для нападения не является, подчеркнул генерал.

Например, объясняет Маломуж, объект рашистов можно было бы разбомбить авиацией. После этого тема будет закрыта.

"Но для того, чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по "центрам принятия решений", по другим городам Украины, Крымский мост решено до какого-то времени не трогать", – сказал он.

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Генерал считает, что Запад эту позицию поддержит. Мол пока не стоит бомбить Крымский мост, чтобы не спровоцировать РФ, например, на ядерный удар.

ВСУ не будут трогать мост в Крым до момента, пока Россия не ослабнет так сильно, что не сможет применять стратегическое оружие.

"Когда в РФ начнется хаос, но российская власть еще будет пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу. Но сейчас на политическом уровне вопрос о бомбардировке Крымского моста не обсуждается", – резюмировал Маломуж.

Напомним, ранее экс-командующий НАТО заявил, что Украина уже может ударить по Крымскому мосту. Для этого можно использовать поставленные ракеты Harpoon. Объект является законной целью нашей страны.

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