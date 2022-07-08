После массового бойкота Лавров досрочно покинет встречу G20

Его участие может быть репетицией для возможного участия Владимира Путина на саммите 15-16 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил досрочно покинуть встречу G20 на Бали из-за массового бойкота. Об этом сообщает издание Spiegel.

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Так, представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что Лавров еще проведет несколько двухсторонних переговоров, после чего обратится к журналистам и уедет.

В официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня Лавров участвовать не будет.

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В свою очередь источники в делегации говорят, что Лавров ушел из зала заседаний сразу же после выступления. Кроме того, он уклонился от ответа на вопросы, которые звучали от его немецкого коллеги Анналены Бербок.

Считается, что участие главы МИД РФ в G20 является репетицией или тестом возможного участия российского диктатора Владимира Путина на саммите 15-16 ноября. Уже несколько стран заявили, что не намерены участвовать в нем, если там будет Путин.

Напомним, что на саммите G20 министры отказались от традиционной фотосессии только из-за того, что на ней присутствовал Лавров.

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