Командир медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич обратилась к украинцам за помощью

С 2014 года в Украине функционирует Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры.

С 2014 года и начала боевых действий в Украине функционирует Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, занимающийся оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта.

За 8 лет войны на Донбассе парамедиками батальона на передовой было спасено более 3000 раненых, а с момента полномасштабного вторжения к началу июля экипажи спасли еще более 2200 жизней.

Госпитальеры — добровольческая организация парамедиков, члены которой — волонтеры, не получающие денежной компенсации. Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам.

В день восьмилетия организации Яна Зинкевич — командир Медицинского добровольческого батальона Госпитальеры — на своей странице в Facebook обратилась к украинцам за помощью.

"Сегодня нашему Hospitallers Paramedics исполнилось 8 лет. Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых, это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, что мы будем делать после победы. При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн гривен для нашего батальона и обеспечения его деятельности. Благодаря пожертвованиям даже 5, 10 гривен нам удается спасать жизнь каждый день уже столько лет", - пишет Яна Зинкевич.

"Для спасения жизней наших защитников Госпитальеры нуждаются не только в финансовой помощи, но и в большом перечне медикаментов и расходников. Наибольшая потребность существует в жгутах-турникетах — современных высокоэффективных средствах для остановки кровотечения, ведь при ранении это важно сделать в первые 30 секунд. Ежедневно есть необходимость в десятках, а иногда и сотнях турникетов, поэтому команда батальона обращается к благотворителям за помощью в приобретении средств".

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Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры / facebook.com/hospitallers/

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры / facebook.com/hospitallers/

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры / facebook.com/hospitallers/