Зеленский отреагировал на убийство экс-премьера Японии

Украинский лидер выразил свои соболезнования

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнование по поводу убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Свое заявление украинский лидер опубликовал в Twitter.

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"Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время. Такому ужасному акту насилия нет оправдания", – написал он.

Отметим, что Синдзо Абэ был первым и пока единственным премьер-министром Японии, который побывал в Украине. Это произошло в июне 2015 года. Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский встречался с Абэ во время своего визита в Японию.

Напомним, экс-премьер Японии Абэ умер после покушения. Остановку сердца и дыхания врачи констатировали сразу, но факт смерти признали только через несколько часов.

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