ГБР сообщило о подозрении в преступлении российскому олигарху

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику.

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество своего предприятия во Львове. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР Украины.

По данным следствия, украинское предприятие "Львовские автобусные заводы" взяло кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его собственник – гражданин РФ Игорь Чуркин потерял деньги и отказался возвращать кредит банку. При этом он не хотел потерять имущество, которое было в залоге у банка.

Поэтому подконтрольный российскому олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления сотрудниками банка. Он обвинил должностных лиц в вымышленном особо тяжком уголовном преступлении. Заявление послужило основанием для открытия уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Гражданину РФ и руководителю предприятия-должника сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренного ст. 383 УК Украины (Заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, соединенное с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении в госизмене народному депутату Алексею Ковалеву.

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