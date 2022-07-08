В Новой Каховке застрелили полицейского-коллаборанта
Во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине ликвидировали полицейского-коллаборанта Сергея Томку. Об этом сегодня сообщил журналист Олег Батурин.
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Журналист поделился, что 26-летнего предателя убили вчера около 15:30-16:00 в собственной машине. Информацию подтвердили в так называемом Казачем союзе "Область войска Донского".
После оккупации Новой Каховки Томка агитировал других правоохранителей перейти на сторону врага, за что и получил "повышение" до "замначальника" местной полиции.
Также о смерти коллаборанта Томки сегодня утром сообщал и Сергей Хлань, депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА. Еще 5 мая Офис генпрокурора сообщил предателю о подозрении в коллаборационизме.
Напомним, что сегодня в Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в склад с российскими боеприпасами.
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