На Херсонщине ВСУ попали во вражеский склад боеприпасов

Вчера на Херсонщине также удалось ликвидировать предателя

Сегодня в Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в склад с российскими боеприпасами. Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"Сегодня буквально два часа назад — попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера убили предателя, бывшего полицейского, который согласился на сотрудничество с оккупантами — Сергея Томко", - поделился Хлань.

Он добавил, что в Чернобаевке вчера украинские военные в очередной раз разбили скопление вражеской военной техники.

Отметим, что вчера мэр временно оккупированного российскими войсками города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей региона, которые живут возле позиций противника, переехать. Это необходимо, поскольку ВСУ наступают.

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