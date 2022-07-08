Резников озвучил три сценария окончания войны

Каждый из сценариев оканчивается поражением РФ, но есть и особо плохие варианты для Кремля

Существует три сценария окончания российско-украинской войны, и ни один из них не предусматривает ничего хорошего для самой России. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе", пишет "Интерфакс-Украина".

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"Первый сценарий будет приблизительно такой же, как и "good will", "добрая воля" россиян, которая была ими объявлена, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный”, – заявил он.

По словам Резникова, при первом сценарии ВСУ выйдут примерно на позиции до 24 февраля, после чего начнутся реальные переговоры о статусе Донецка, Луганска и Крыма. При этом министр полностью исключает вариант "Минска-3".

"Вариант второй – постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", – отметил он.

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Этот сценарий Резников считает относительно медленным – "до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года".

"Третий – более драматический для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т.д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", – считает министр.

Напомним, Резников назвал количество мобилизованных в ВСУ. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ВСУ мобилизовали 700 000 человек.

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