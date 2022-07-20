Данилов обещает "громкие новости" о резкой пропаже "мощных" людей

Эти влиятельные лица должны были активизироваться после полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, говорит он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал "громкие новости", которые связаны с украинской разведкой и касаются резкой пропажи "мощных людей". В пример он привел задержание кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Слова Данилова передает "Украинское радио".

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Так, секретарь СНБО выразил благодарность украинской контрразведке, которая "блестяще" отработала, готовясь к февральским событиям. Он подчеркивает, что разведчики нейтрализовали огромное количество людей. Они должны были активизироваться после 24 февраля, полномасштабного российского вторжения.

"Я уже не говорю о задержании кума Путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой… И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время – это впечатляет. И за это им большое спасибо и почет", – говорит чиновник.

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Данилов не стал называть конкретных имен, а лишь предложил обратить внимание на телевизор. С телеэкранов резко пропали очень известные лица, которые были до вторжения там постоянно.

"И мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, как они бы сделали то или другое выступление, или в средствах массовой информации, или в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", – резюмировал глава СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что ВСУ переходят на стандарты НАТО.

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