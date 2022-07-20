Со Змеиного эвакуировали украинского кота, который жил под оккупацией – ГУР

Украинские воины уже разминировали остров и изъяли образцы техники с оружием врага.

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны опубликовала ролик, демонстрирующий освобожденный от рашистов остров Змеиный. Разведчики отметили, что на нем нашли и эвакуировали украинского кота, который жил под оккупацией. Соответствующий пост появился на странице ГУР в Facebook.

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Так, по опубликованным данным, украинские воины провели работы по исследованию, а также рекогносцировки территорий и подземных укреплений Змеиного.

"Выполнены инженерные работы по разминированию", – отметили в ГУР.

Вместе с этим на острове были обнаружены образцы техники и оружия россиян. В том числе это системы управления и наведения, беспилотники "Орлан-10", системы ПЗРК, огнеметы, гранатометы, стрелковое оружие, личные документы оккупантов и журналы боевых действий с электронными носителями данных.

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ВСУ и разведчики сняли российский "триколор", установив украинский прапор.

"Кроме этого, найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", – указывается в публикации.

Напомним, ранее в разведке Великобритании назвали главный фактор освобождения Херсонщины.

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