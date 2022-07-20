В войне нельзя быть нейтральным и сказать о готовности быть "посредником", отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой президента Бразилии Жаира Болсонару за его нейтральную позицию в войне, развязанной Россией в Украине. Слова главы государства прозвучали в интервью латиноамериканскому каналу Globo.

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"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным", – говорит Зеленский.

В пример он приводит Вторую мировую войну. Тогда многие главы государств были нейтральными, в результате чего фашизм съел половину Европы и пошел "все дальше, и дальше", после чего захватил всю Европу. Это произошло как раз из-за нейтральности.

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Президент подчеркивает, что в войне на территории нашей страны нельзя находиться посередине.

"Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником войны? Посредником между кем и кем? Здесь война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в это же время Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной.

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