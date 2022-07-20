Информация с фронта закрыта на 90% – Данилов

В СНБО признали, что от общественности скрывают почти всю информацию о ходе войны

У руководства страны есть все данные, говорит Данилов / facebook.com/danilov.oleksiy

Руководство страны в полной мере располагает всей оперативной информацией о ситуации на фронте. Однако эти сведения на 90% закрыты для публичной огласки. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

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"Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта – это выйдет за рамки определенных процессов", – говорит Данилов.

Глава СНБО отметил, что выступает категорически против прямых трансляций с передовой. Он подчеркнул, что записи публикуются уе тогда, когда военные и техника отошли на безопасное расстояние.

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"И когда наши войска атакуют, особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров, имейте в виду, что за этим оружием рашисты открыли охоту", – напомнил Данилов.

Напомним, в Минобороны объяснили, что нельзя украинцам писать в соцсетях. Информация о последствиях и видах оружия, которые использует ВСУ, не должна разглашаться, чтоб ей не воспользовался противник, отметила Анна Маляр.

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