Власти проверяют тех, кто не хочет эвакуироваться с Донбасса

Среди тех, кто решил остаться, есть “ждуны”, с нетерпением ожидающие прихода россиян

Правоохранители проверяют жителей Донецкой области, не пожелавших эвакуироваться, на предмет возможной связи с врагом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

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По его словам, ежедневно из Донецкой области эвакуируют по 300-350 человек. Однако в целом на подконтрольных Украине территориях области остаются еще около 340 тысяч жителей.

"Возможно, те, кто не хочет уезжать, как-то лояльно относятся к врагу. Но этим, поверьте, мы также занимаемся и занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам также известны", – заявил Кириленко.

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Губернатор также отметил, что перед наступлением холодов власти намерены усилить эвакуацию, чтобы спасти как можно больше людей.

"Я привожу примеры для тех, кто не хочет уезжать. Вот человек ложится отдыхать в частном доме, а на утро, или ночью уже этого дома нет. И под угрозой не просто здоровье, но и жизнь", – сказал глава ОВА.

Напомним, СБУ узнала, кто помог оккупантам перебросить технику в Херсон. СБУ разоблачила заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.

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