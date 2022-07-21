Сводка Генштаба: Оккупанты массово увольняются со службы
Российские оккупанты начали массово увольняться со службы. А это же время армия захватчиков проводит безуспешные штурмы, но продолжает вести обстрелы и наносить авиаудары. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ об обстановке на фронте по состоянию на утро четверга, 21 июля, на его странице в Facebook.
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На Полесском и Волынском направлениях появления наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском направлении противник проводит воздушную разведку с помощью беспилотников в районах Сумской и Черниговской областей.
В это же время на Харьковском направлении рашисты обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Питомник, Циркуны, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.
В направлении Славянска оккупанты стреляли по районам Дубровного, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Грушевахи и так далее.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Спорного, Звановки, Григорьевки, Северска, Краматорска. У Ивано-Дарьевки российские захватчики ведут штурмовые действия, бои продолжаются.
А на Бахмутском направлении рашисты ведут бои, чтобы создать условия для захвата Угледарской ТЭС и Бахмута. Вели обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Белогоровки, Роздолевки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Зайцево, Новолуганского, Вершины, Торецка и других. По Белогоровке и Вершине были нанесены авиаудары.
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С целью захвата Угледарской ТЭС враг вел штурмовые действия, но благодаря ВСУ они были безуспешными, рашистов заставили убежать. При этом продолжаются бои в районе Новолуганского. С целью выявления огневых точек наших воинов противник задействовал ДРГ.
На Авдеевском, Запорожском, Новопавловском направлениях систематически обстреливается гражданская и военная инфраструктуры в районах Веселого, Курахово, Уманского, Новомихайловки, Угледара, Золотой Нивы, Полтавки, Красного и других. У Красногорьевки и Сладкого были нанесены авиаудары. На отдельных направлениях противник улучшает оборонные позиции.
На Южнобужском направлении войска РФ бросили силы на удержание занятых ранее позиций, проводят разведку с помощью беспилотников, а также обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру.
Как пишет Генштаб, в воинских частях РФ зафиксирована тенденция увольнения значительной части личного состава, служившего по краткосрочным контрактам. А военнослужащие, у которых закончились долгосрочные контракты, отказываются их продолжать.
Напомним, ранее в США спрогнозировали дальнейший ход боевых действий в Украине.
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