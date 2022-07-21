"Мы переломим ход войны": Ермак анонсировал "много сюрпризов"

Сейчас важно не дать россиянам затянуть нашу страну в войну в зиму, говорит он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "много сюрпризов", а также перелом хода войны на территории Украины. Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.

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Так, Ермак подчеркивает, что сейчас важно не дать россиянам втянуть Украину в войну в зиму.

По его словам, президент Владимир Зеленский настроен серьезно. Он готов сделать все, чтобы ВСУ освободили от российской оккупации все украинские территории как можно быстрее.

"Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", – отметил Ермак.

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Он также анонсировал "сюрпризы".

"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", – добавил Ермак.

Напомним, ранее был согласован пятый транш военной помощи Украине.

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