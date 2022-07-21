Украину снабдят истребителями: В ВВС США сделали заявление

Генерал объяснил, какие платформы могли бы пойти в наше государство.

Американская сторона не исключает, что в Украину в скором времени могут отправить истребители. Сделать это может или Вашингтон, или же кто-то из союзников. Самолеты могут быть американского производства, в том числе. Об этом заявил генерал и начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, передает Politico.

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"Есть американские (истребители, – ред.), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Поэтому есть целый ряд различных платформ, которые могли бы пойти в Украину", – говорит Браун.

По словам генерала, он не может разглашать каких-либо подробностей, но это точно не будет "что-то российское".

"Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что это именно будет", – добавил он.

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Как отмечает издание, Браун имел в виду, что разговор о поставках Украине самолетов уже ведется. Но пока неясно, что нашей стране передадут и когда это произойдет.

Напомним, ранее глава Пентагона по итогам Рамштайна-4 заявил, что круг союзников Украины расширяется.

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