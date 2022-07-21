Названа ближайшая цель оккупантов на Донбассе

На Донбассе оккупационные войска РФ попытаются захватить Углегорскую ТЭС.

На Донбассе оккупационные войска РФ попытаются захватить Углегорскую ТЭС, а также будут наступать на Краматорск и Славянск. Об этом в Twitter написало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным британской разведки, российские оккупанты отдают приоритет захвату критически важной инфраструктуры, такой как электростанции.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты уже несколько последних дней пытались наступать по направлению к Углегорской ТЭС. Каждый раз они несли потери и отступали. Это произошло, например, вчера, 20 июля.

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Тем не менее, на Бахмутском направлении враг все еще пытается создать условия для захвата Бахмута и Углегорской ТЭС.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq