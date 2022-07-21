Потери войск РФ в Украине составили 38 850 человек - Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уже уничтожили 1704 танка и 3912 бронемашин российских оккупантов.

Российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на 21 июля 2022 года потеряли в Украине около 38 850 человек, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские защитники уничтожили 1704 танка, 3912 бронемашин, 859 артиллерийских систем, 251 РСЗО, сбили 221 самолет и 188 вертолетов, а также потопили 15 военных кораблей и катеров.

Самые большие потери вчера, 20 июля, враг понес на Славянском направлении.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты по-прежнему пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В Донецкой области враг наступал на Углегорскую ТЭС, но понес потери и отступил. В Луганской области войска РФ не могут захватить два села, чтобы выйти к административной границе.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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