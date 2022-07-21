В СБУ объяснили важность уничтожения Антоновского моста

Снабжать плацдарм в Херсоне враг может по трем мостам, один из которых уже фактически уничтожен

К тому моменту, когда ВСУ начнут операцию по освобождению Херсона и уничтожению российского плацдарма на правом берегу Днепра, у россиян не должно быть возможности свободно перебрасывать свою технику по Антоновскому мосту. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил полковник СБУ Роман Костенко.

Читайте также: СБУ узнала, кто помог оккупантам перебросить технику в Херсон

"Этот мост в перспективе будет разрушен, и это факт. Мы сейчас получили оружие, которое наносит разрушение по мосту, хоть и небольшое. Но постепенно он станет непригодным для проезда военной техники и военных грузов. В рамках проведения контрнаступления на юге и вытеснения врага на левый берег Днепра это нужно и целесообразно сделать", – заявил он.

Костенко подчеркнул, что уничтожение моста не помешает украинской армии освобождать левобережную часть Херсонщины и Запорожья, поскольку вести наступление ВСУ смогут по левому берегу Днепра со стороны Запорожья.

Читайте также: Касается не только Херсона – СНБО о приказе освободить юг

Следует отметить, что Антоновский мост – единственный автомобильный мост через Днепр непосредственно в Херсоне. Другая ближайшая переправа через реку, которая доступна врагу – это дорога по дамбе Каховской ГЭС. Она расположена в 100 км к северу от Херсона.

Рядом с Херсоном есть еще Антоновский железнодорожный мост, однако по нему гонять военную технику своим ходом невозможно. К тому же он также находится в зоне досягаемости украинской артиллерии и потенциально может стать целью ударов.

Три моста через Днепр возле Херсона / google.com.ua/maps

Напомним, в течение последних дней ВСУ нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту, в результате чего он стал практически непригоден к использованию для тяжелого транспорта.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.