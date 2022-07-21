В Купянске не хватает моргов для трупов рашистов, – Синегубов

На Изюмском направлении группировки оккупантов несут огромные потери, говорит он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что во временно оккупированном Купянске уже не хватает моргов для трупов ликвидированных ВСУ рашистов. Об обстановке в регионе политик рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, армия российских захватчиков несет огромные потери на Изюмском направлении. Тела свозят в Купянск. Местные морги уже не вмещают тела убитых оккупантов.

"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери", – объясняет Синегубов.

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Политик указывает, что РФ почти не считает свою живую силу. Однако она считает бронированную технику, что можно заметить по военной тактике действий.

"Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – добавил Синегубов.

Напомним, сегодня, 21 июля, утром рашисты снова обстреляли Харьков из РСЗО Ураган. В Офисе президента отреагировали.

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