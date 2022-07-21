В Купянске не хватает моргов для трупов рашистов, – Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что во временно оккупированном Купянске уже не хватает моргов для трупов ликвидированных ВСУ рашистов. Об обстановке в регионе политик рассказал в эфире телемарафона.
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По его словам, армия российских захватчиков несет огромные потери на Изюмском направлении. Тела свозят в Купянск. Местные морги уже не вмещают тела убитых оккупантов.
"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери", – объясняет Синегубов.
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Политик указывает, что РФ почти не считает свою живую силу. Однако она считает бронированную технику, что можно заметить по военной тактике действий.
"Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – добавил Синегубов.
Напомним, сегодня, 21 июля, утром рашисты снова обстреляли Харьков из РСЗО Ураган. В Офисе президента отреагировали.
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