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В Купянске не хватает моргов для трупов рашистов, – Синегубов

На Изюмском направлении группировки оккупантов несут огромные потери, говорит он.
В Купянске не хватает моргов для трупов рашистов, – Синегубов
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что во временно оккупированном Купянске уже не хватает моргов для трупов ликвидированных ВСУ рашистов. Об обстановке в регионе политик рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, армия российских захватчиков несет огромные потери на Изюмском направлении. Тела свозят в Купянск. Местные морги уже не вмещают тела убитых оккупантов.

"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери", – объясняет Синегубов.

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Политик указывает, что РФ почти не считает свою живую силу. Однако она считает бронированную технику, что можно заметить по военной тактике действий.

"Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – добавил Синегубов.

Напомним, сегодня, 21 июля, утром рашисты снова обстреляли Харьков из РСЗО Ураган. В Офисе президента отреагировали.

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