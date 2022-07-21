В Пентагоне ответили, сколько HIMARS "уничтожили" россияне

Украинские воины очень эффективно используют это вооружение.

Российские пропагандисты не прекращают распространять информацию о якобы "уничтожении" в Украине американских РСЗО HIMARS, которые успешно работают на фронте. Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, ответил, действительно ли россиянам удалось уничтожить эти установки. Его слова передает пресс-служба Пентагона.

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Так, Милли напомнил, что не только США снабжает Украину тактическими установками HIMARS. Это делает и Великобритания, и другие государства.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они (ВСУ – ред.) очень эффективно их используют", – сказал он.

По словам генерала, Минобороны США имеют тесную связь с промышленной базой и производством, которые должны и дальше производить РСЗО HIMARS. Кроме того, дело не только в самой установке, но и в боеприпасах к ней.

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Милли еще раз подчеркнул, что украинцы используют HIMARS очень эффективно. Похвалил он и наших артиллеристов.

"Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень, очень эффективны", – добавил военачальник.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США передаст Украине более 20 HIMARS.

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