Разведка оценила число ракет, оставшихся у России

Некоторые виды ракет уже не применяют ввиду исчерпания запасов

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия истратила около 60% запасов своих современных ракет. Однако с советских времен у РФ остается еще большое количество ракет устаревших моделей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время брифинга.

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"Касаемо высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования – Х101, Х555, то по нашим подсчетам, на сегодня использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", – заявил он.

По словам Скибицкого, особенно активно россияне расходовали "Искандеры" и ввиду исчерпания запасов сейчас их уже практически не применяют. При этом западные санкции не дают россиянам возможности производить новые ракеты.

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В то же время на территории России еще остаются огромные запасы старых советских ракет.

"Это и крылатые ракеты, те же самые Х22, которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси, другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", различного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского союза, а запасы они очень большие и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – говорят в ГУР.

Напомним, Китай изучает опыт войны в Украине, чтобы захватить Тайвань. Китайцы поняли ошибки Путина и будут лучше готовиться к своему “блицкригу”.

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