Коллаборант хотел навести ракеты РФ на памятник Бандере во Львове

Злоумышленник попался СБУ, когда слишком активно пропагандировал “русский мир” в соцсетях

На Львовщине СБУ задержала коллаборанта, который должен был навести российский ракетный удар на памятник Степану Бандере во Львове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призывавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", – говорится в сообщении.

После задержания в ходе начавшегося расследования правоохранители выяснили, что один из фигурантов переписывался с действующим боевиком группировки "ДНР". При этом коллаборант успел передать координаты памятника Бандере во Львове и затем планировал провести корректировку ракетного удара.

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Оба задержанных проходят по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты не отказались от "референдума" на Херсонщине. Однако их планам мешают точные действия ВСУ и стойкость живущих в регионе украинцев.

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