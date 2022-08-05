Военные сказали, какие ракеты сбивать сложнее всего

Россия активно применяет ракетное оружие, которое не всегда легко отразить

Украинские силы ПВО достаточно эффективно сбивают большинство ракет, которыми российская армия пытается разрушать украинские города. Однако ракеты некоторых типов сбивать чрезвычайно сложно. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.

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По его словам, наиболее неудобными целями для ПВО являются советские ракеты Х-22 и Х-31, а также более современные "Оникс" и "Искандер".

"Эти ракеты очень скоростные, не все ракеты могут сбивать наши ПВО существующими средствами, которые у нас есть на вооружении", – сказал Игнат.

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Спикер отметил, что враг также бьет по Украине большим количеством крылатых ракет Х-101 и "Калибр". Такие цели украинские ПВО довольно успешно перехватывают, благодаря сотрудничеству подразделений.

Напомним, военные говорят, что горячая фаза войны точно закончится к концу 2022 года. Украинцев призывают не бояться россиян, они боятся еще больше, нужно сопротивляться.

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