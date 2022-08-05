Обучение украинских пилотов на F-15 и F-16 не ведется – ВСУ

Пока говорить о начале такой подготовки еще слишком рано, говорят в командовании Воздушных сил

В настоящее время подготовка украинских летчиков на американских самолетах типа F-15 и F-16 не ведется. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

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По его словам, информация об обучении украинских пилотов на американских самолетах была неверно понята общественностью. Речь шла о выделении американским правительством 100 млн долларов на 2023 год для обучения украинских пилотов на западных самолетах.

Игнат отметил, что в теории эти средства могут отправить на обозначенные цели и в 2022 году. Однако пока такое решение не принято.

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“Сначала нужно принять политическое решение, какой именно тип самолета будет предоставлен Украине, и на нем уже учить. Пока подготовка на этих типах самолетов не ведется”, - заявил он.

Напомним, ВСУ не подтвердили получение Су-25 от Македонии. Информация о передаче Украине боевых самолетов пока не подтверждена ни одной из сторон.

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