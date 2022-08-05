Враг обстрелял Николаев, много раненных

Захватчики применили кассетные боеприпасы, предназначенные для совершения убийств по площадям

Российские войска днем в пятницу обстреляли Николаев. В результате получили ранения более 20 человек, есть погибшие. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

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По ее словам, обстрелу врага подвергся Корабельный район, повреждены жилые дома, в том числе и многоэтажки.

“Пока известно уже о 20 раненых. Среди раненых 13-летний парень, находившийся в момент атаки российских террористов у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов”, – сообщила Замазеева.

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Позднее она сообщила, что число раненых выросло до 22. В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал у себя в телеграм, что в результате обстрела есть и погибшие, но не уточнил количество.

Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил “Смерчами” по жилым кварталам Харькова. Россияне продолжают вести варварские неизбирательные обстрелы густонаселенных районов.

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