Глава СНБО рассказал о проекте "мавзолей Путина"

В Российской Федерации присутствует "коллективный Путин", поэтому неизвестно, с кем придется вести финальные переговоры.

В Аппарате Совета нацбезопасности России есть проект под условным названием "мавзолей Путина". Его участниками являются 86 лиц. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он рассказал, что война - это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

"В Аппарате СНБО РФ есть проект под условным названием "мавзолей Путина" - это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - говорится в заявлении.

Также он отметил, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул он.

Ранее Данилов сообщил, когда ВСУ могут удать по Крымскому мосту.

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