Согласован выход из Украины еще четырех кораблей

Судна выйдут из Черноморска и Одессы, они будут перевозить почти 162 тысячи тонн продовольствия.

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов еще четырех грузовых кораблей со 162 тысячами тонн зерновых. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-служба ООН.

Как указано, зерновой коридор продолжит работу 7 августа.

"СКЦ санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, они будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется в Украину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выход из украинских портов разрешен судам:

Glory с грузом кукурузы в 67 тысяч тонн (направляется в Стамбул);

Star Helena с грузом 45 тысяч тонн продовольствия (направляется в Наньтун, Китай);

Riva Wind с 44 тысячами тонн кукурузы (направляется в Искандерун, Турция);

Mustafa Necati с 6 тысячами тонн подсолнечного масла (направляется в Монополи, Италия).

Все суда в рамках установленной процедуры будут досмотрены в Турции, отметили в ООН.

В то же время судно Osprey S, находящееся на якоре близ Стамбула, получило разрешение прибыть в порт Черноморска.

Как сообщалось, накануне в Стамбул прибыло судно Navistar под флагом Панамы - первый сухогруз из каравана, который за день до этого отправился из Украины.

Впервые за время войны в порт Украины зашло судно

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet