Согласован выход из Украины еще четырех кораблей
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов еще четырех грузовых кораблей со 162 тысячами тонн зерновых. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-служба ООН.
Как указано, зерновой коридор продолжит работу 7 августа.
"СКЦ санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, они будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется в Украину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выход из украинских портов разрешен судам:
- Glory с грузом кукурузы в 67 тысяч тонн (направляется в Стамбул);
- Star Helena с грузом 45 тысяч тонн продовольствия (направляется в Наньтун, Китай);
- Riva Wind с 44 тысячами тонн кукурузы (направляется в Искандерун, Турция);
- Mustafa Necati с 6 тысячами тонн подсолнечного масла (направляется в Монополи, Италия).
Все суда в рамках установленной процедуры будут досмотрены в Турции, отметили в ООН.
В то же время судно Osprey S, находящееся на якоре близ Стамбула, получило разрешение прибыть в порт Черноморска.
Как сообщалось, накануне в Стамбул прибыло судно Navistar под флагом Панамы - первый сухогруз из каравана, который за день до этого отправился из Украины.
Впервые за время войны в порт Украины зашло судно
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