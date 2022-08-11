Пески полностью разрушены, но вражеский огонь не утихает - соцсети
Враг применяет в Песках запрещенные боеприпасы.
Поселок Пески Донецкой области полностью разрушен, но оккупанты продолжают обстреливать его из огнеметов, применяя запрещенные боеприпасы. Видео обстрела опубликовал Инсайдер UA.
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"Оккупанты накрывают город Пески из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек, применяя термобарические боеприпасы, которые запрещены конвенцией. Город полностью разрушен", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
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