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Пески полностью разрушены, но вражеский огонь не утихает - соцсети

Враг применяет в Песках запрещенные боеприпасы.
Пески полностью разрушены, но вражеский огонь не утихает - соцсети
Пески полностью разрушены, но вражеский огонь не утихает / скриншот

Поселок Пески Донецкой области полностью разрушен, но оккупанты продолжают обстреливать его из огнеметов, применяя запрещенные боеприпасы. Видео обстрела опубликовал Инсайдер UA.

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"Оккупанты накрывают город Пески из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек, применяя термобарические боеприпасы, которые запрещены конвенцией. Город полностью разрушен", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

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