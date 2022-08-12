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Ночью в Херсоне оккупанты провели обыски и задержания

Задержания производились в "лучших традициях" 30-х годов прошлого века.
Ночью в Херсоне оккупанты провели обыски и задержания
Ночью в Херсоне оккупанты провели обыски и задержания / Херсон Online

В Херсонской области в ночь на пятницу, 12 августа, оккупанты провели серию задержаний и обысков. Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По его словам, задержания производились в "лучших традициях" 30-х годов прошлого века.

"Ночь на Херсонщине прошла неспокойно. Помимо воздушной тревоги и сообщений о взрывах в районе Новой Каховки, в самом Херсоне есть информация о том, что орки опять провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного Урала, ругань с русским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз. Держитесь, друзья, ВСУ близко! " - пишет Соболевский.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.

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