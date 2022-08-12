Еще одна область приняла решение по 1 сентября: будет дистанционка

За это решение выступили как родители детей, так и сами учителя.

Запорожская область приняла решение по 1 сентября, а именно по формату обучения. Образовательный процесс будет иметь дистанционный формат. Об этом сообщил председатель местной ОГА Александр Старух.

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По его словам, на днях прошла встреча с родителями школьников, на которой обсуждалась тема подготовки к грядущему новому учебному году. Сегодня же, 12 августа, такая встреча прошла с учителями.

"Затронули проблемы, связанные с образовательным процессом в городе Запорожье, Запорожского района, временно оккупированных территорий", – говорит Старух.

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Он отметил, что учителя высказали свое мнение о смешанной и дистанционной формах обучения. По итогу, и педагоги, и сами родители выступают за онлайн-обучение с 1 сентября.

"Но ситуация постоянно меняется, так что в любом случае образование и приведение в надлежащее состояние бомбоубежищ будет продолжаться", – добавил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что McDonald`s открывает свои рестораны в Украине.

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