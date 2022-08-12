Навел ракеты на здание Харьковской ОГА: СБУ поймала агента ФСБ

Наводчиком оказался бывший правоохранитель, завербованный еще в 2019 году

СБУ задержала “законсервированного” агента ФСБ, который навел российский ракетный удар на здание Харьковской ОГА в марте и корректировал другие ракетные удары на территории региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Злоумышленник передавал оккупантам геолокации городской инфраструктуры. Именно по его “наводке” агрессоры осуществили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще 7 гражданским объектам”, – заявили в ведомстве.

Информацию коллаборант передавал врагу в виде текстовых файлов с подробным описанием и уточнением данных о нахождении там людей.

Предварительно установлено, что фигурант, который в прошлом работал в правоохранительных органах, был завербован ФСБ при въезде в РФ 2019 году. Ему присвоили оперативный псевдоним, проинструктировали и перевели в режим ожидания.

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“После вторжения России на связь с агентом вышел российский куратор. В случае успешного выполнения указаний оккупанты обещали вывести своего сторонника на территорию России и оформить гражданство”, – говорят в СБУ.

В настоящее время задержанному уже вручили подозрение.

Напомним, ракетный удар по Харьковской ОГА был нанесен утром 1 марта. В результате прилета двух ракет с интервалом в несколько минут были убиты 29 человек. Здание ОГА оказалось непригодным к восстановлению.

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