"Хваленное ПВО в Крыму не работает": Враг боится удара по мосту – перехват
Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной аудиоперехват. В его рамках два оккупанта размышляют, что же произошло со взорванным аэродромом во временно оккупированном Крыму, опасаясь ударов по Крымскому мосту. Соответствующий ролик появился на странице разведчиков в Facebook.
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"Член незаконного военного формирования "ДНР" рассказывает об отсутствии пехоты в их "армии"; обсуждает со своим знакомым новости о взрывах в Крыму, и каждый из них выдвигает свои версии данного события", – сказано в сообщении ГУР.
"Там по Крыму, говорят, аэропорт какой-то взорвался там, типа "небрежность". При заправке боеприпасы типа взорвались", – говорит один из рашистов.
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Второй мужчина отвечает, что считает события в Крыму результатом ракетного удара ВСУ. Он не очень доволен, что россияне в этом не признаются, мол чтобы им "стыдно не было".
"Там же "небо на замке", а тут на тебе, "прилет", ни*я себе, хваленное ПВО не сработало в очередной раз. Это ж, приколись, еще и в Крыму, это ж паника там будет", – заявляет рашист.
Второй опасается, что ВСУ "могут еще и по мосту" нанести удар.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников ответил, причастны ли ВСУ ко взрывам в Крыму.
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