Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

После взрывов в Крыму флотская авиация РФ сильно ослабла – разведка Британии

Кроме самолетов было уничтожено еще и четыре склада с боеприпасами.
После взрывов в Крыму флотская авиация РФ сильно ослабла – разведка Британии
Фото взрывов / t.me/informnapalm

Авиация Черноморского флота РФ оказалась сильно ослаблена после взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму. Теперь захватчики больше не считают украинский полуостров "безопасным тылом". Об этом сообщает  Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Читайте также: Украина предложила ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины

"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", – говорят британские эксперты.

По их словам, в данный момент причина взрывов на военном аэродроме остается неизвестной. Однако большое количество видео, снятых очевидцами, и большие грибовидные облака указывают на детонацию сразу четырех незакрытых складов с боеприпасами.

Читайте также: Ким объяснил, существует ли угроза для Николаева

Также минимум 5 истребителей-бомбардировщиков и 3 многоцелевых самолетов были или уничтожены, или серьезно повреждены. Сам же аэродром, вероятно, для эксплуатации будет еще пригодным, отмечают в разведке.

Вместе с этим разведчики говорят, что потеря такого числа самолетов на фоне всего российского авиапарка является незначительной. Но именно эти самолеты и аэродром использовались как база морской авиации. А это говорит о сильном ослаблении авиации Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK