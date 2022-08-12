После взрывов в Крыму флотская авиация РФ сильно ослабла – разведка Британии

Кроме самолетов было уничтожено еще и четыре склада с боеприпасами.

Авиация Черноморского флота РФ оказалась сильно ослаблена после взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму. Теперь захватчики больше не считают украинский полуостров "безопасным тылом". Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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"Мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно ухудшены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть понимание угрозы. Наверное, Крым уже не воспринимается как безопасный тыл", – говорят британские эксперты.

По их словам, в данный момент причина взрывов на военном аэродроме остается неизвестной. Однако большое количество видео, снятых очевидцами, и большие грибовидные облака указывают на детонацию сразу четырех незакрытых складов с боеприпасами.

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Также минимум 5 истребителей-бомбардировщиков и 3 многоцелевых самолетов были или уничтожены, или серьезно повреждены. Сам же аэродром, вероятно, для эксплуатации будет еще пригодным, отмечают в разведке.

Вместе с этим разведчики говорят, что потеря такого числа самолетов на фоне всего российского авиапарка является незначительной. Но именно эти самолеты и аэродром использовались как база морской авиации. А это говорит о сильном ослаблении авиации Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма.

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