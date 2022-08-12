ВСУ разбили последний мост в Херсоне - облсовет

Теперь у россиян нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику, отметил Хлань.

Украинские защитники в пятницу, 12 августа, уничтожили четвертый, последний, мост в Херсоне, отрезав все пути на юг для оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"Сегодня ВСУ попали в последний - четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику", - написал он.

Хлань спрогнозировал, что захватчики будут ремонтировать переправы, "но это время, деньги".

"А потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова ее уничтожим", - добавил представитель ОВА.

Напомним, 10 августа стало известно, что в Херсонской области ВСУ нанесли очередной удар по мосту в районе Каховской ГЭС, и он стал непригоден для использования.

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