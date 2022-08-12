ВСУ разбили последний мост в Херсоне - облсовет
Украинские защитники в пятницу, 12 августа, уничтожили четвертый, последний, мост в Херсоне, отрезав все пути на юг для оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
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"Сегодня ВСУ попали в последний - четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику", - написал он.
Хлань спрогнозировал, что захватчики будут ремонтировать переправы, "но это время, деньги".
"А потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова ее уничтожим", - добавил представитель ОВА.
Напомним, 10 августа стало известно, что в Херсонской области ВСУ нанесли очередной удар по мосту в районе Каховской ГЭС, и он стал непригоден для использования.
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