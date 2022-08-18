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Будут ли живущих в оккупации медиков считать коллаборантами: ответ Ляшко

Оказание медицинской помощи и работа в больницах предательством считаться не будет, но есть нюансы.
Будут ли живущих в оккупации медиков считать коллаборантами: ответ Ляшко
Виктор Ляшко / facebook.com/viktor.liashko

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, будут ли украинских медиков, живущих во временно оккупированных Россией населенных пунктах, считать коллаборантами после освобождения. Его слова передает "РБК-Украина".

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"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом", говорит Ляшко.

Он объясняет, что эта позиция была согласована с силовиками.

Коллаборантами будут считать тех медиков, которые сотрудничают с российскими оккупантами по политическим мотивам, и что было зафиксировано, добавил министр.

По его словам, если захватчики, например, назначили главой больница своего ставленника, но в ней продолжают работать проукраинские работники, то это не предательство. Если же человек по своей инициативе решил возглавить какой-то фейковый "департамент" здравоохранения и поддержать оккупантов, то это уже расценивается как сотрудничество с врагом.

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"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание", – резюмировал Ляшко.

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Как объяснил глава Минздрава, по Женевской конвенции 1949 года в медучреждении должны помогать всем, кого привозят. На операционном столе врач не определяет критериев, добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша планирует выплаты и помощь пострадавшим от войны украинцам.

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