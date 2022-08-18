Будут ли живущих в оккупации медиков считать коллаборантами: ответ Ляшко

Оказание медицинской помощи и работа в больницах предательством считаться не будет, но есть нюансы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, будут ли украинских медиков, живущих во временно оккупированных Россией населенных пунктах, считать коллаборантами после освобождения. Его слова передает "РБК-Украина".

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"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом", говорит Ляшко.

Он объясняет, что эта позиция была согласована с силовиками.

Коллаборантами будут считать тех медиков, которые сотрудничают с российскими оккупантами по политическим мотивам, и что было зафиксировано, добавил министр.

По его словам, если захватчики, например, назначили главой больница своего ставленника, но в ней продолжают работать проукраинские работники, то это не предательство. Если же человек по своей инициативе решил возглавить какой-то фейковый "департамент" здравоохранения и поддержать оккупантов, то это уже расценивается как сотрудничество с врагом.

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"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание", – резюмировал Ляшко.

Можно ли украинским медикам оказывать помощь оккупантам из РФ

Как объяснил глава Минздрава, по Женевской конвенции 1949 года в медучреждении должны помогать всем, кого привозят. На операционном столе врач не определяет критериев, добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша планирует выплаты и помощь пострадавшим от войны украинцам.

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