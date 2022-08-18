Будут ли живущих в оккупации медиков считать коллаборантами: ответ Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, будут ли украинских медиков, живущих во временно оккупированных Россией населенных пунктах, считать коллаборантами после освобождения. Его слова передает "РБК-Украина".
Читайте также: Россияне в стратегическом тупике, ВСУ сдвинули врага, – Арестович
"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом", говорит Ляшко.
Он объясняет, что эта позиция была согласована с силовиками.
Коллаборантами будут считать тех медиков, которые сотрудничают с российскими оккупантами по политическим мотивам, и что было зафиксировано, добавил министр.
По его словам, если захватчики, например, назначили главой больница своего ставленника, но в ней продолжают работать проукраинские работники, то это не предательство. Если же человек по своей инициативе решил возглавить какой-то фейковый "департамент" здравоохранения и поддержать оккупантов, то это уже расценивается как сотрудничество с врагом.
Читайте также: Зеленский объяснил, почему с Россией нельзя договариваться
"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание", – резюмировал Ляшко.
Можно ли украинским медикам оказывать помощь оккупантам из РФ
Как объяснил глава Минздрава, по Женевской конвенции 1949 года в медучреждении должны помогать всем, кого привозят. На операционном столе врач не определяет критериев, добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша планирует выплаты и помощь пострадавшим от войны украинцам.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.