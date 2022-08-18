Генштаб: враг хочет возобновить наступление на отдельных направлениях

В Генштабе сообщили о ситуации на всей территории Украины, а также отметили, где может сохраняться угроза ракетных ударов.

На утро 18 августа, по имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. Эту информацию Генштаб предоставил на своей официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.

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Оккупант содержит временно захваченные районы Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создает благоприятные условия для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Без существенных изменений остается обстановка на Волынском и Полесском направлениях. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства РБ.

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На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

Совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

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На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опросного.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

Напомним, менее 1% жителей оккупированных территорий согласились получить российский паспорт. Люди отдают себе отчет, что получение российского паспорта принесет гораздо больше вреда, чем пользы.