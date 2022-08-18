Украинцы ответили, какой судьбы хотят коллаборантам – опрос

69% людей хотят привлечь к ответственности работников фейковых администраций.

Украинцы ответили, какой судьбы хотят коллаборантам. Подавляющее большинство поддерживает наказание предателей и привлечение их к уголовной ответственности. Об этом стало известно по итогам соцопроса, проведенного КМИС.

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Так, 69% выступают за привлечение к уголовной ответственности сотрудников оккупационной фейковой администрации. В это же время 66% граждан против привлечения к ответственности врачей. В других категориях граждан ситуация разная.

Например, 52% респондентов хотят наказывать бизнесменов-коллаборантов, 51% выступают за наказание украинцев, решивших получить паспорт РФ, а 49% – за привлечение к ответственности учителей, решивших работать по российской программе.

Данные опроса / kiis.com.ua

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37% опрошенных за наказание пенсионеров, подавших документы на получение соцвыплат от российских захватчиков. А 33% граждан за такое же наказание коммунальщиков, поддерживающих критическую инфраструктуру и получающих зарплату от рашистов.

Данные опроса / kiis.com.ua

Напомним, ранее сообщалось, что по опросу, большинство украинцев хочет сильного лидера, а не демократию.

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