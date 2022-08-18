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На базе Энергоатома создан кризисный штаб из-за угрозы для ЗАЭС

Штаб должен быть максимально эффективным при возникновении на Запорожской АЭС любой чрезвычайной ситуации.
На базе Энергоатома создан кризисный штаб из-за угрозы для ЗАЭС
Энергоатом / facebook

Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, а также администрации Запорожской и Днепропетровской областей создали на базе Энергоатома кризисный штаб.

К созданию кризисного штаба побудили обострение ситуации с захваченной россиянами ЗАЭС и растущая угроза ядерной катастрофы из-за беспрецедентного ядерного терроризма России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Энергоатома.

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"Есть соответствующие процедуры, как функционирует этот штаб. К нему привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там идет полная координация. Он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС”, – сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что до тех пор, пока станция будет находиться под контролем российских войск, будет существовать опасность в окрестных районах.

Он также напомнил, что «это самая большая атомная станция в Европе. Опасность от любого инцидента здесь многократно увеличена».

Вся ответственность за происходящее на станции за любой разворачивающийся сценарий сейчас лежит на России, которая является страной-террористом, подчеркнул он, «а мы должны готовиться к разным сценариям, которые возможны в связи с этим».

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“Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается опасной и продолжает ухудшаться. В последние три недели все больше стали попытки российских захватчиков повредить оборудование станции.

Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, по которым она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно!

Россияне хотят отсоединить Запорожскую АЭС от нашей энергосистемы, после чего будут пытаться подключить ее в Крым. Но когда атомная станция не будет иметь связи с ОЭС, она перейдет в режим блэкаута”, - отметил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался за миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заверил глава государства.

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