Зеленский встретится с Эрдоганом и Гутеррешем: Что об этом известно

Гутерреш уже прибыл на территорию Украины, а именно во Львов.

Сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. О том, что об этом известно, читайте в нашем материале.

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Так, у Эрдогана говорили, что в рамках переговоров с Зеленским и Гутеррешем в Украине будет затронута тема прекращения войны дипломатическим путем и усиление работы механизма экспорта украинского продовольствия.

Отдельно Эрдоган поговорит с Зеленским о "всех аспектах отношений" Турции и Украины, после этого пройдет расширенный саммит с генсеком ООН.

Известно, что Гутерреш уже прибыл в Украину, а именно во Львов. Там он подготовится ко встрече с украинским и турецкими лидерами.

Генсек ООН прибыл во Львов / twitter.com/UN_Spokesperson

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"В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами", – прокомментировал приезд генсека Владимир Зеленский.

Напомним, что на этом фоне Кремль выпрашивает у США визу для главы МИД Сергея Лаврова.

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